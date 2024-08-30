В Челябинске организовали бесплатную йогу для пенсионеров

В Челябинске организовали бесплатную йогу для пожилых россиян. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Речь идет о проекте «Йога для сеньоров и сеньорит», в ходе которого пенсионеры два раза в неделю приходят на бесплатные занятия йогой. Известно, что проект реализуется при поддержке некоммерческой организации «Человек напротив», которая регулярно помогает пожилым людям. Занятия по йоге проводит опытный тренер Юлия Иоффе.

«Йога укрепляет мышцы, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшается сон, снижается стресс, повышается настроение», — рассказала спортсменка и добавила, что групповые занятия помогают людям старшего возраста найти новую компанию и общение, которого многим не хватает.

Ранее в августе первый в России уникальный центр для подростков открылся в Казани.