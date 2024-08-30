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18:16, 30 августа 2024Моя страна

В Челябинске организовали бесплатную йогу для пенсионеров

Фото: Frau aus UA / Shutterstock / Fotodom

В Челябинске организовали бесплатную йогу для пожилых россиян. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Речь идет о проекте «Йога для сеньоров и сеньорит», в ходе которого пенсионеры два раза в неделю приходят на бесплатные занятия йогой. Известно, что проект реализуется при поддержке некоммерческой организации «Человек напротив», которая регулярно помогает пожилым людям. Занятия по йоге проводит опытный тренер Юлия Иоффе.

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«Йога укрепляет мышцы, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшается сон, снижается стресс, повышается настроение», — рассказала спортсменка и добавила, что групповые занятия помогают людям старшего возраста найти новую компанию и общение, которого многим не хватает.

Ранее в августе первый в России уникальный центр для подростков открылся в Казани.

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      Карина Черных
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