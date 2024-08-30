В Германии выступающего против помощи Украине политика облили краской

Welt: мужчина, обливший краской Вагенкнехт, выкрикивал что-то об Украине

Мужчина, обливший краской немецкого политика и члена бундестага Сару Вагенкнехт во время выступления в Эрфурте, выкрикивал что-то об Украине. Об этом сообщает Welt со ссылкой на представителя партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Штеффена Квазебарта.

Однопартиец Вагенкнехт в момент произошедшего находился вместе с ней на сцене. Он рассказал, что в результате нападения политик не сильно пострадала, на нее попало «всего лишь несколько капель».

«Это связано с войной на Украине», — сказал Квазебарт, объяснив свою позицию тем, что нападавший кричал что-то на русском или украинском языке.

Другой очевидец, офицер полиции Свен Кюнцель, во время инцидента стоял справа от сцены. Он рассказал, что четко слышал, как обливший краской Вагенкнехт кричал слова «украинский» или «Украина». Кюнцель добавил, что «на лице Сары был шок».

Сара Вагенкнехт неоднократно выступала за прекращение поставок оружия Киеву и призывала немецкое правительство к диалогу с Москвой. После публикации немецкими журналистами расследования о подрыве «Северного потока» и «Северного потока — 2» политик призвала к прекращению финансирования Украины.

Газета Financial Times ранее писала, что лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) взяла на себя ответственность за сокращение помощи Украине. Рейтинг ее партии после этого заявления значительно возрос и показал непопулярность нынешнего правительства Олафа Шольца, подчеркнуло издание.