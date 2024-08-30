Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:59, 30 августа 2024Мир

В Германии выступающего против помощи Украине политика облили краской

Welt: мужчина, обливший краской Вагенкнехт, выкрикивал что-то об Украине

Фото: Martin Schutt / dpa / Globallookpress.com

Мужчина, обливший краской немецкого политика и члена бундестага Сару Вагенкнехт во время выступления в Эрфурте, выкрикивал что-то об Украине. Об этом сообщает Welt со ссылкой на представителя партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Штеффена Квазебарта.

Однопартиец Вагенкнехт в момент произошедшего находился вместе с ней на сцене. Он рассказал, что в результате нападения политик не сильно пострадала, на нее попало «всего лишь несколько капель».

«Это связано с войной на Украине», — сказал Квазебарт, объяснив свою позицию тем, что нападавший кричал что-то на русском или украинском языке.

Другой очевидец, офицер полиции Свен Кюнцель, во время инцидента стоял справа от сцены. Он рассказал, что четко слышал, как обливший краской Вагенкнехт кричал слова «украинский» или «Украина». Кюнцель добавил, что «на лице Сары был шок».

Сара Вагенкнехт неоднократно выступала за прекращение поставок оружия Киеву и призывала немецкое правительство к диалогу с Москвой. После публикации немецкими журналистами расследования о подрыве «Северного потока» и «Северного потока — 2» политик призвала к прекращению финансирования Украины.

Газета Financial Times ранее писала, что лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) взяла на себя ответственность за сокращение помощи Украине. Рейтинг ее партии после этого заявления значительно возрос и показал непопулярность нынешнего правительства Олафа Шольца, подчеркнуло издание.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Трамп обошел Харрис по связанному с Россией вопросу

      Кандидат Харрис в вице-президенты извинился за ложь о своей военной службе

      Военным поставили партию БМП и БМД с защитой от дронов

      Икона рухнула на голову 12-летнего россиянина во время богослужения в храме

      Трамп раскритиковал интервью Харрис и Уолца

      Три редчайшие рыбы обогатили рыбаков

      Медведев объяснил желание Киева вернуть контроль над Донбассом

      Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

      Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества со счетчиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше