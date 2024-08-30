Посол Евдокимов: сумма помощи Запада Киеву превысила $200 млрд

Размер совокупной западной помощи Киеву с начала конфликта превысил 200 миллиардов долларов. Сумму всей иностранной поддержки Украины в денежном выражении назвал в беседе с РИА Новости посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

«Западная помощь киевскому режиму уже превысила 200 миллиардов долларов. К сожалению, американское оружие уже вовсю используется [при ударах Вооруженных сил Украины] по гражданским объектам на российской территории», — заявил дипломат.

Он добавил, что на Западе помощь Украине воспринимают в первую очередь как инвестиции в ослабление России.

В интервью Евдокимов также объяснил природу антироссийских санкций. По его словам, западные ограничения — это попытка отомстить за то, что ситуация на Украине не развивается по сценарию Вашингтона и Брюсселя.