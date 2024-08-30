Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 30 августа 2024Бывший СССР

В МИД назвали размер совокупной западной помощи Украине

Посол Евдокимов: сумма помощи Запада Киеву превысила $200 млрд
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Размер совокупной западной помощи Киеву с начала конфликта превысил 200 миллиардов долларов. Сумму всей иностранной поддержки Украины в денежном выражении назвал в беседе с РИА Новости посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

«Западная помощь киевскому режиму уже превысила 200 миллиардов долларов. К сожалению, американское оружие уже вовсю используется [при ударах Вооруженных сил Украины] по гражданским объектам на российской территории», — заявил дипломат.

Он добавил, что на Западе помощь Украине воспринимают в первую очередь как инвестиции в ослабление России.

В интервью Евдокимов также объяснил природу антироссийских санкций. По его словам, западные ограничения — это попытка отомстить за то, что ситуация на Украине не развивается по сценарию Вашингтона и Брюсселя.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

      СК России возбудил дело по факту смерти пациента частной клиники

      Стало известно о расправах ВСУ с мирными жителями в Курской области

      Алессандра Амбросио снялась обнаженной для журнала

      В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе

      Песков назвал теплыми отношения Путина и Лукашенко

      Рыбаки поймали рекордного озерного осетра весом 57 килограммов

      Сотрудник российского предприятия присвоил премии подчиненных и был арестован

      Между Россией и Китаем зависли платежи на десятки миллиардов юаней

      В Кремле прокомментировали покупку Сербией истребителей у Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше