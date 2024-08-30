В МИД раскрыли подробности о мирных переговорах Баку и Еревана

МИД: мирные переговоры Баку и Еревана идут в русле трехсторонних договоренностей

Мирные переговоры между Баку и Ереваном проходят в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Такие подробности раскрыл посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов, его цитирует РИА Новости.

«Важно, что переговоры между двумя сторонами идут в русле комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов», — сказал дипломат.

По его словам, речь идет не только о согласовании договора, но и о разблокировке транспортных коммуникаций и делимитации границы. Евдокимов добавил, что также затрагивается вопрос налаживания контактов по линии гражданских обществ.

Ранее российский посол в Баку заявил, что текущая внешняя политика Еревана вызывает беспокойство за будущее Армении. Как он утверждает, сотрудничество с Западом в сфере безопасности ни к чему хорошему не приводит.