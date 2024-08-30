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10:04, 30 августа 2024Бывший СССР

В МИД рассказали о жестоком обращении с российскими пленными на Украине

Дипломат Мирошник: российских пленных на Украине морят голодом и бьют

Фото: Belkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российских пленных на Украине морят голодом и бьют, скрывая эти факты от проверок международных институтов. О жестоком обращении с солдатами Вооруженных сил России в плену рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Человек, который по обмену был возвращен на нашу территорию, говорил мне: "Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка"», — сообщил дипломат.

Он добавил, что Москва документирует факты жестокого обращения с военнопленными и скоро предоставит международному сообществу доказательства военных преступлений Украины.

Ранее Мирошник заявил, что военнослужащие ВСУ грабят и сжигают дома мирных жителей Курской области, которые были вынуждены эвакуироваться. Дипломат отметил, что военные «из-за какой-то злости или звериной жестокости» уже уничтожили и разграбили большое количество покинутых домов.

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      Глеб Палехов
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