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01:22, 30 августа 2024Россия

В Москве изменят формат школьных линеек из-за «вопросов безопасности»

РБК: в Москве школьные линейки пройдут в зданиях школ и без родителей

Фото: Агентство «Москва»

Школьные линейки, посвященные началу нового учебного года, в Москве пройдут не на улице, а в зданиях школ и без родителей. Об этом сообщает РБК.

По словам директора школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майи Булаевой, родители не смогут присутствовать на линейках из-за «безопасности детей». Вместо этого школы будут вести онлайн-трансляцию мероприятия.

«В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и самая главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города», — сказала она в эфире в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2024 года российских школьников ждет ряд изменений. Среди них — полный запрет мобильных телефонов на занятиях, введение курса «Семьеведение» и возвращение уроков труда.

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      Артём Верейкин
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