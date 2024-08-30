Запрет телефонов, семьеведение и защита Родины вместо ОБЖ. Что изменится в российских школах с 1 сентября?

С 1 сентября в школах России запретят мобильные на занятиях и вернут уроки труда

С 1 сентября 2024 года российских школьников ждет ряд изменений, среди которых — полный запрет мобильных телефонов на занятиях, введение курса «Семьеведение» и возвращение уроков труда. Учителя, в свою очередь, теперь получат полное право делать ученикам замечания — эта возможность будет юридически закреплена. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Школьников попросят убирать телефоны на уроках

С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому ученикам российских школ запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках, в том числе в образовательных целях. Исключение составляют только экстренные случаи, когда есть угроза жизни.

Мобильные телефоны у детей могут быть, чтобы позвонить, пообщаться, вопросы какие-то решить, но что касается уроков, то в соответствии с СанПиНами мобильные телефоны на уроках в учебных целях использовать не допускаются Сергей Кравцов министр просвещения

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова добавила, что то, как будет применяться запрет, родители и педагоги вправе решать самостоятельно. «Мы сейчас по факту вводим такую норму, которая дает право учителю и школе ставить условие, что телефон у нас в учебном процессе не используется, — пояснила парламентарий. — При этом телефон может находиться либо в ящичке, либо в сумочке, рюкзаке у ребенка, никто его забирать не будет. Это, кстати, может решить родительское собрание совместно с педагогами».

Лантратова также отмечала, что Россия не первая страна, где вводится запрет на телефоны во время уроков. Аналогичные меры уже действуют, к примеру, во Франции, Великобритании и еще ряде государств, рассказала парламентарий.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Учителя смогут делать замечания детям

Еще одно изменение учебного процесса затронет взаимоотношения школьников и учителей. Вступающий в силу закон о статусе педагога даст ему официальное право делать замечания ученикам. Устанавливать конкретные правила поведения в учебном заведении и требования к дисциплине во время занятий смогут сами школы.

Также учителям разрешили делать запросы на применение дисциплинарных мер к детям, нарушающим школьные правила. Руководство учебного заведения обязано будет их рассмотреть.

Новый закон призван установить право учителя на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности. Ранее в отношении педагогов это не было прописано законодательно и распространялось только на учеников.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Школьников научат считать семейный бюджет и заключать брачные договоры

В предстоящем учебном году в школах появится новый предмет — семьеведение. Программа курса состоит из 34 учебных часов, его освоение может быть организовано для учащихся 5-7-х классов или 8-9-х классов. Преподавать семьеведение будут в рамках внеурочного курса «Разговоры о важном».

В содержание курса входят такие темы, как мотивы создания семьи и вступления в брак, ценности семьи, передающиеся из поколения в поколение, конструктивное взаимодействие детей с братьями и сестрами, уважительное отношение к старшим членам семьи, уют в доме, важность семейных праздников, равенство супругов в семье и другие.

Также на занятиях будут рассказывать про семейный бюджет, брачный договор, меры социальной поддержки семей с детьми, материнский капитал и ипотеку для молодых семей

При этом составители выделили темы, которые имеет смысл рассматривать только в 8-9-х классах. Среди них выбор спутника жизни, конкуренция между разновозрастными и сводными детьми в семье, плюсы и минусы проживания молодой семьи с детьми вместе с родителями или родственниками и другие.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вместе с тем новый предмет не встретил стопроцентного одобрения в профессиональном сообществе. Так, педагог, учитель истории Сергей Цыбульский обратил внимание на то, что не все дети растут в полных семьях и, возможно, со школьниками следует говорить не об идеалах, а о сложностях семейной жизни. Однако делать это, по его мнению, должны профессиональные психологи, а не учителя.

Не все растут в полной и дружной семье. И мы будем им рассказывать, что как хорошо, когда она целая. Мы так врываемся в чужую семью и взрываем ее Сергей Цыбульский педагог

Под сомнения была поставлена и способность уроков семьеведения привить детям традиционные ценности. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин, среди прочего, заявлял, что предмет даже может настроить детей против таких ценностей. «Ребенок всегда делает не то, чему его поучают. Добрые мысли можно привить только собственным примером», — отмечал он. А представитель Минпросвещения Анна Тимофеева и вовсе напомнила, что «у нас учителя многие сами не замужем». «О какой ценности семьи и необходимости в студенчестве вступать в брак они могут говорить?» — задалась вопросом она.

Предмет ОБЖ сменит название

С 1 сентября вместо урока «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в российских школах появится курс «Основы безопасности и защита Родины». В рамках курса школьникам расскажут о мерах для защиты населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе войны, научат пользоваться средствами защиты, а также познакомят с устройством стрелкового оружия и положениями общевоинских уставов.

В июне сообщалось о формировании рабочей группы для разработки учебной программы предмета. В ее состав вошли представители Минпросвещения, МЧС и Минобороны.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В школы вернут уроки труда

С нового учебного года в российские школы возвращаются уроки труда.

Как рассказали в министерстве просвещения, программа предмета будет включать в себя пять обязательных модулей и три вариативных. В число первых вошли «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».

В пятых, шестых и седьмых классах на учебную дисциплину будет отведено два часа в неделю, начиная с восьмого — один час.