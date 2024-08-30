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21:14, 30 августа 2024Интернет и СМИ

В США оценили решение Зеленского атаковать Курскую область

Макговерн: Зеленский зря рассчитывал спровоцировать РФ атакой на Курскую область

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, приняв решение атаковать Курскую область, рассчитывал спровоцировать Россию на ответ, однако все оказалось зря. Так произошедшее оценил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«На мой взгляд, это своего рода последний вздох, чтобы спровоцировать неприятности, чтобы убедиться, что русские придут и клюнут на приманку, чего, кстати, думаю, не произойдет», — сказал Макговерн.

По его словам, Зеленский планировал спровоцировать США на участие в конфликте, однако этот сценарий маловероятен.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По информации регионального правительства на 29 августа, с начала вторжения за медпомощью обратились 213 местных жителей. Спасти не удалось 31 человека, однако официально эти данные не подтверждены.

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      Евгений Силаев
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