Макговерн: Зеленский зря рассчитывал спровоцировать РФ атакой на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский, приняв решение атаковать Курскую область, рассчитывал спровоцировать Россию на ответ, однако все оказалось зря. Так произошедшее оценил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«На мой взгляд, это своего рода последний вздох, чтобы спровоцировать неприятности, чтобы убедиться, что русские придут и клюнут на приманку, чего, кстати, думаю, не произойдет», — сказал Макговерн.

По его словам, Зеленский планировал спровоцировать США на участие в конфликте, однако этот сценарий маловероятен.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По информации регионального правительства на 29 августа, с начала вторжения за медпомощью обратились 213 местных жителей. Спасти не удалось 31 человека, однако официально эти данные не подтверждены.