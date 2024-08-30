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16:23, 30 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ предрекли уничтожение южной группировки ВСУ

Украинский боец 119-й ОБр ТрО Асеев предрек уничтожение южной группировки ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

В случае продолжения наступления Российской армии будет уничтожен не только украинский гарнизон в Покровске, но и вся южная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ликвидацию украинских войск в Донбассе предрек в разговоре с Financial Times боец 119-й отдельной бригады (ОБр) территориальной обороны (ТрО) Станислав Асеев.

«[Возможно] уничтожение всей южной группировки сил, а не только Покровска», — приводятся в публикации слова военного.

Он пояснил, что провалы на покровском направлении связаны с просчетами командования в организации обороны, и добавил, что Украине остается только эвакуировать мирных жителей.

Ранее в Верховной Раде заявили, что ситуация на покровском направлении в ДНР является критической для украинских войск. В парламенте призвали жителей Покровска покинуть город.

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      Глеб Палехов
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