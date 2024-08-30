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07:26, 30 августа 2024Мир

Захарова отреагировала на разрешение США Киеву наносить контрудары по России

Захарова заявила о превращении США в сторону конфликта на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Соединенные Штаты Америки фактически превратились в сторону вооруженного конфликта вокруг Украины, считает официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала РИА Новости разрешение Вашингтона Киеву применять оружие для нанесения контрударов по РФ в Курской области.

Захарова заявила, что обуреваемый гегемонистскими амбициями и стремлением нанести России «стратегическое поражение» Вашингтон раз за разом повышает градус напряженности с Москвой, и, несмотря на высказывания высокопоставленных американских чиновников, не пытается ее избежать.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США позволяют Украине осуществлять контрудары по РФ американским оружием.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США обсуждают с Украиной вопрос увеличения глубины ударов по территории России при помощи американского оружия.

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      Маргарита Пименова
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