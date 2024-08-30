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08:40, 30 августа 2024Мир

Захарова рассказала о становлении эскалационного курса США все более вызывающим

Захарова назвала эскалационный курс США все более вызывающим

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Эскалационный курс США становится все более вызывающим. Такую оценку внешней политике Белого дома дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат указала, что администрация президента США Джо Байдена готовится пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому и позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России практически любыми видами американских вооружений.
«Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено», — отметила она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад уже «по уши» залез в конфликт на Украине и напрямую вовлечен в него. По словам пресс-секретаря президента России, вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область до предела эскалируют напряженность, что является поводом для беспокойства.

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      Марина Совина
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