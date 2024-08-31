Командир «Ахмата» назвал число погибших солдат ВСУ на курском направлении

Алаудинов: ВСУ потеряли около семи тысяч человек на курском направлении

Около семи тысяч человек потеряли Вооруженных силы Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Настанет ваше время, ваш час, когда уже вам будет не до смеха (...) Вы уже даже боитесь нос высунуть на своей технике, потому что мы сразу ее сжигаем», — подчеркнул он.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 31 человека.