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04:44, 31 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» назвал число погибших солдат ВСУ на курском направлении

Алаудинов: ВСУ потеряли около семи тысяч человек на курском направлении
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Около семи тысяч человек потеряли Вооруженных силы Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Настанет ваше время, ваш час, когда уже вам будет не до смеха (...) Вы уже даже боитесь нос высунуть на своей технике, потому что мы сразу ее сжигаем», — подчеркнул он.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 31 человека.

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      Юлия Мискевич
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