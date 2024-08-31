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00:38, 31 августа 2024Бывший СССР

Армянскую АЭС отключили от энергосистемы страны

Армянскую АЭС отключили от энергосистемы страны из-за аварии в системе

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Армянскую атомную электростанцию (АЭС) отключили от энергосистемы страны из-за аварии в системе. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В результате аварии в электроэнергетической системе АЭС была отключена от системы. В данный момент подача электроэнергии в системе восстановлена. Причины произошедшего изучаются», — написала Арутюнян.

Азербайджан призывал остановить деятельность армянской АЭС в Мецаморе в 2012 году, когда постоянный представитель республики при ООН Агшин Мехдиев обратился с соответствующей просьбой к Совбезу организации, указав на то, что срок эксплуатации станции истек, а ее деятельность угрожает безопасности всего региона.

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      Евгений Силаев
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