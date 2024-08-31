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00:33, 31 августа 2024Бывший СССР

Экс-командующий Воздушными силами ВСУ отреагировал на свое увольнение цитатой Залужного

Экс-командующий ВС Олещук отреагировал на увольнение цитатой Залужного про стыд

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на свое увольнение, которое произошло 30 августа по решению президента республики Владимира Зеленского. Для этого он использовал цитату экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, опубликовав ее в Telegram-канале.

«"Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", — Валерий Залужный», — написал Олещук.

Ранее стало известно, что ешение об увольнении Олещука украинский лидер принял после крушения истребителя F-16 на территории республики. Перед отставкой генерал угрожал депутату Верховной Рады Марьяне Безуглой, раскрывшей причину потери переданного Киеву Западом самолета.

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      Александра Синицына
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