Экс-командующий ВС Олещук отреагировал на увольнение цитатой Залужного про стыд

Бывший командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на свое увольнение, которое произошло 30 августа по решению президента республики Владимира Зеленского. Для этого он использовал цитату экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, опубликовав ее в Telegram-канале.

«"Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", — Валерий Залужный», — написал Олещук.

Ранее стало известно, что ешение об увольнении Олещука украинский лидер принял после крушения истребителя F-16 на территории республики. Перед отставкой генерал угрожал депутату Верховной Рады Марьяне Безуглой, раскрывшей причину потери переданного Киеву Западом самолета.