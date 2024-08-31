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17:57, 31 августа 2024Мир

Карнавал афро-карибской культуры в Лондоне закончился жертвами

На карнавале афро-карибской культуры в Лондоне убили двоих человек

Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Два человека получили смертельные травмы на карнавале афро-карибской культуры в Лондоне. Об этом пишет Associated Press.

Традиционный карнавал в Ноттинг-Хилле на северо-западе Лондона проводится с 1964 года. Этот крупнейший уличный фестиваль Европы ежегодно посещают более миллиона британцев и туристов. Однако в дни карнавала регулярно возрастает уровень насилия и арестов, связанных в том числе торговлей наркотиками.

Этим летом карнавал закончился задержанием 349 человек, восемь из них получили ножевые ранения. Одной из жертв насилия стала 32-летняя Шер Максимен, которая пришла на праздник с трехлетней дочкой. По обвинения в нападении на нее был арестован 20-летний житель Лондона Шакей Тибу. 28 августа он предстал перед судьей Вестминстерского магистратского суда.

Еще одной жертвой оказался 41-летний шведский шеф-повар Мусси Имнету. Он прилетел из Дубая в командировку, 26 августа его нашли без сознания с травмой головы неподалеку от Ноттинг-Хилла. По подозрению в нападении был задержан 31-летний житель восточного Лондона.

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Также были ранены более 60 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что 9 июля в английском городе Саутпорт подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате нападения не стало трех детей. Трагедия привела к массовым беспорядкам против притока мигрантов после того, как в сети распространился слух о том, что преступник является иммигрантом.

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      Антонина Черташ
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