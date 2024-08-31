ФСБ изъяла 500 килограммов взрывчатки у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла 500 килограммов взрывчатки за лето 2024 года

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в течение лета 2024 года изъяла почти 500 килограммов взрывчатых веществ у подпольных оружейников в разных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники ведомства.

«Из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, более 467 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 тысяч патронов различного калибра», — указано в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В результате мероприятий по выявлению нелегального оборота оружия была прекращена деятельность 92 подпольных мастерских в 51 субъекте РФ. В преступной деятельности участвовали 288 человек. Кроме того, работа по пресечению «незаконного оборота, изготовления и переделки средств поражения» будет продолжена, указали в ведомстве.

Ранее в Управлении МВД по Донецкой народной республике сообщили об изъятии из незаконного оборота более 700 единиц оружия за первые семь месяцев 2024 года.