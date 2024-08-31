Германия завершила вывод войск из Нигера

Экс-посол ФРГ Николай: Германия завершила вывод своих войск из Нигера

Германия утром 30 августа завершила вывод своих войск из Нигера. Об этом сообщил бывший посол ФРГ Герман Николай в беседе с РИА Новости.

«Последние военные силы Германии убыли утром. На базе соглашения между двумя странами», — сказал Николай.

В начале августа американские войска покинули последнюю военную базу в Нигере и передали контроль над ней вооруженным силам страны. Речь идет о военной базе 201 была построена на средства Министерства обороны США. Ее стоимость составляет 110 миллионов долларов.