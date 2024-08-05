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16:31, 5 августа 2024Мир

Войска США покинули последнюю базу в Нигере

NYT: американские войска покинули последнюю базу в Нигере

Фото: Tech. Sgt. Christopher Dyer, U.S. Air Force / AP

Американские войска покинули последнюю военную базу в Нигере и передали контроль над ней вооруженным силам страны. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Американские военные передали местным силам контроль над своей последней базой в Нигере, завершив многолетнюю контртеррористическую миссию в этой западноафриканской стране», — утверждается в публикации.

Издание также цитирует заявление Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM), в котором сообщается, что «вывод американских сил и средств с авиабазы ​​201 в Агадесе завершен». По словам командования, передача контроля над базой прошла «досрочно и без осложнений».

По данным издания, военная база 201 была построена на средства Министерства обороны США. Ее стоимость составляет 110 миллионов долларов. В материале приводятся слова официальных лиц США, заявивших, что часть военнослужащих ненадолго останется в американском посольстве, чтобы помочь с решением административных вопросов.

25 июня в AFRICOM сообщили, что США намерены покинуть авиабазу 101 в столице Нигера Ниамей «в считаные недели».

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      Елизавета Мытарева
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