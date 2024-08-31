Главу Центра международного сотрудничества отправили под арест по делу о мигрантах

В Москве суд арестовал главу Центра международного сотрудничества Попову

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина пробудет под арестом до 21 сентября 2024 года. На этот период ей установили определенные запреты и ограничения.

Попова обвиняется в преступлениях по статьям о получении взятки и организации незаконной миграции. По данным источника «Известий», она приглашала по учебной визе иностранцев, которые на самом деле не планировали учиться. Каждая такая виза стоила 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейские выявили на складе 120 нелегальных мигрантов из СНГ и Африки.