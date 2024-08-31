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16:18, 31 августа 2024Мир

Лавров рассказал об «изощренных мозгах» Запада

Лавров: трудно судить о цели Запада, спонсировавшего атаку ВСУ в Курской области

Кадр: Telegram-канал RT на русском

Трудно сказать, какую цель преследовали страны Запада, спонсировавшие атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

«Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощренные мозги», — таким образом глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, чего пытался добиться Запад, помогая ВСУ с нападением на Курскую область.

Лавров отметил, что западные политики часто «выворачивают все по-своему», а у украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что это будет нужно для последующих обменов, часто проскакивают фразы «по Фрейду». «Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно», — подытожил министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «законным» нападение ВСУ на Курскую область. Он связал атаку с правом Украины на самооборону и сказал, что одобряет действия Киева. При этом генсек альянса подчеркнул, что ВСУ якобы не координировали с НАТО свои планы по атаке на российский регион заранее.

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      Виктория Кондратьева
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