Лавров: трудно судить о цели Запада, спонсировавшего атаку ВСУ в Курской области

Трудно сказать, какую цель преследовали страны Запада, спонсировавшие атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

«Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощренные мозги», — таким образом глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, чего пытался добиться Запад, помогая ВСУ с нападением на Курскую область.

Лавров отметил, что западные политики часто «выворачивают все по-своему», а у украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что это будет нужно для последующих обменов, часто проскакивают фразы «по Фрейду». «Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно», — подытожил министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «законным» нападение ВСУ на Курскую область. Он связал атаку с правом Украины на самооборону и сказал, что одобряет действия Киева. При этом генсек альянса подчеркнул, что ВСУ якобы не координировали с НАТО свои планы по атаке на российский регион заранее.