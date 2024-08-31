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22:52, 31 августа 2024Мир

Лавров заявил о скором выходе международной коалиции против ИГ из Ирака

Лавров: международная коалиция против ИГ вскоре должна покинуть территорию Ирака

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международная коалиция против ИГ («Исламское государство», признана террористической организацией и запрещена в России) в скором времени должна покинуть территорию Ирака. Об этом он сказал в интервью для документального фильма «Мосты на Восток».

«Иракский парламент и правительство неоднократно принимали решение о необходимости для международной "антиигиловской" коалиции покинуть территорию Республики Ирак. Думаю, это должно произойти в ближайшее время», — отметил дипломат.

Глава МИД отметил, что США до сих пор раздумывают над принятием соответствующего решения, однако иракцы твердо стоят на том, что данная земля принадлежит им.

Ранее стало известно, что семь американских военных пострадали во время рейда против террористов в Ираке.

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      Марина Совина
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