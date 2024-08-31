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10:42, 31 августа 2024Мир

На Тайване сообщили о приближении к острову кораблей и летательных аппаратов КНР

Армия Тайваня выявила приближение 11 кораблей и 30 летательных аппаратов КНР

Фото: Zha Chunming / Xinhua / Globallookpress.com

Армия Тайваня зафиксировала за последние сутки приближение судов и летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает тайваньское министерство национальной обороны.

«По состоянию на шесть часов утра было обнаружено в общей сложности 30 самолетов и 11 кораблей», — указано в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркивают, что 20 летательных аппаратов НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива и таким образом вошли в опознавательную зону ПВО острова. В свою очередь, Вооруженные силы Тайваня задействовали боевые самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы «для тщательного мониторинга и реагирования» на происшествие.

Ранее стало известно о строительстве на Тайване семи новых подводных лодок. Программа будет рассчитана на 14 лет.

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      Дмитрий Попов
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