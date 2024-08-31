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19:59, 31 августа 2024Бывший СССР

Названа главная проблема для ВСУ на фронте с началом осени

Военный эксперт Глазунов: осенью проблемой для техники ВСУ станет бездорожье

Фото: Gleb Garanich / Reuters

С началом осени главной проблемой для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте станет бездорожье, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«На фронте может измениться одно — бездорожье. Это будет непроходимость, все будет зависеть от того, какие у тебя БТР, танки и автомобили, которые бы могли по этому бездорожью двигаться. Наши танки, БТР и автомобили приспособлены, они создавались для этого, чтобы и в таких условиях [работать]. А вот американские Abrams и другие — немецкие танки, британские БТР — я не думаю, что они приспособлены. Еще прошлой зимой и осенью показывали, как они застревали в наших дорогах в Донецкой и Луганской области, что они даже до линии фронта не доезжали, а буквально по башню в грязи застревали», — сказал специалист.

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По мнению военного эксперта, российские силы привыкли воевать в любых условиях. Также специалист считает, что замедление боевых действий из-за изменения погоды маловероятно. Он полагает, что их темп и интенсивность не снизятся из-за этого фактора.

«Второе — это дожди и холода наступят. Для солдат и офицеров, которые находятся на линии фронта, это неудобства. В таких погодных условиях требуется и новая форма, и нужно переходить на зимнее, требуется новая одежда, это стесняет передвижения», — добавил он.

Ранее издание The Washington Post спрогнозировало трудности для ВСУ при провале операции в Курской области.

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