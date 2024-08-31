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00:08, 1 сентября 2024Мир

Офис Нетаньяху прокомментировал сообщения о полном прекращении огня в Газе

Офис Нетаньяху опроверг полное прекращение огня для вакцинации в секторе Газа

Фото: Pixabay

Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о полном прекращении огня в секторе Газа для проведения вакцинации от полиомиелита, опровергнув данную информацию.

«Сообщения о полном прекращении огня для проведения вакцинации против полиомиелита в Газе не соответствуют действительности», — заявил он.

По его словам, еврейское государство планирует обеспечить гуманитарный коридор, который будет использоваться для прохода вакцинирующих групп, а также создать зоны безопасности для проведения вакцинации, которые будут работать несколько часов.

Ранее кабинет безопасности Израиля утвердил план по сохранению своих войск в Филадельфийском коридоре — на границе с Египтом в секторе Газа.

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      Марина Совина
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