The Jerusalem Post: Израиль утвердил план по границе в Газе

Кабинет безопасности Израиля утвердил план по сохранению своих войск в Филадельфийском коридоре — на границе с Египтом в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Решение было одобрено большинством в восемь голосов, при этом министр обороны Йоав Галант выступил против, а министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир воздержался», — отмечается в материале издания.

Власти Израиля считают, что поставки из Египта в Газу могли стать причиной нападения палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября. В связи с этим премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху видит в данной мере гарантию безопасности.

24 июня Нетаньяху заявил, что фаза активных боев с ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа скоро завершится. По его словам, при снижении интенсивности боев Израиль не остановит операцию и будет стремиться к уничтожению ХАМАС.