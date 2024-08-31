Отказавшийся от приглашения на Олимпиаду российский дзюдоист сменил гражданство

Отказавшийся от Олимпиады российский дзюдоист Махмадбеков сменил гражданство

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство. Об этом он сообщил на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Махмадбеков будет выступать за Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). На сайте Международной федерации дзюдо он представлен под новым флагом.

Дзюдоист признался, что ему было сложно принять это решение, так как на протяжении девяти лет он представлял Россию. «Мои амбиции не дали мне выбора, я не могу пожертвовать всем, через что я прошел. Это было самое долгое и тяжелое лето в моей жизни. Тяжелое в эмоциональном плане. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее», — заявил спортсмен.

Махмадбеков принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры-2024 в Париже. Однако позднее он отказался от него, как и другие российские дзюдоисты.