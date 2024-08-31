Полковник усомнился в возможности использовать истребители F-16 на Украине

Полковник Матвийчук: ВСУ не смогут использовать F-16 из-за риска их уничтожения

Использование американских истребителей F-16 Вооруженными силами Украины (ВСУ) рискует оказаться невозможным из-за высоких рисков их уничтожения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Уже известно об одном уничтоженном, якобы, в воздухе истребителе. Нет никаких данных о том, что он действительно был уничтожен в воздухе, есть только то, что сообщила украинская сторона. Но попытка отразить одним самолетом воздушные удары кажется очень сомнительной. Скорее, это была попытка скрыть уничтожение самолета на земле», — допустил Матвийчук.

Он усомнился в возможности реального использования истребителей в конфликте именно из-за высоких рисков их уничтожения: по словам военного, Россия способна быстро обнаруживать F-16 в воздухе, раскрывать места их стоянок и наносить удары.

«Их могут использовать из засад в качестве носителей, как воздушные платформы для пуск ракет. Но даже в таком случае участь F-16 заранее предрешена, потому я сомневаюсь, что истребитель действительно использовали или будут использовать», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что ВСУ потеряли первый полученный истребитель F-16.

