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21:57, 31 августа 2024Силовые структуры

Следствие проверит обстоятельства смерти мужчины после падения дерева в Петербурге

СК Петербурга проводит проверку после смерти мужчины, на которого упало дерево

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Следствие проверит обстоятельства смерти мужчины после того, как на него упало дерево в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управление Следственного комитета России (СК РФ).

Уточняется, что дерево упало на 48-летнего мужчину во время сильного ветра. «С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался», — отметили в ведомстве.

Следователи проводят проверку, в рамках которой установят причины и обстоятельства происшествия.

О том, что в Петербурге в Приморском парке Победы на мужчину упало дерево, сообщалось ранее 31 августа. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мужчина получил перелом шеи и сейчас находится в состоянии клинической смерти. Падающее дерево он не заметил, поскольку стоял к нему спиной.

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      Марина Совина
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