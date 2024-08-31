Следствие проверит обстоятельства смерти мужчины после падения дерева в Петербурге

СК Петербурга проводит проверку после смерти мужчины, на которого упало дерево

Следствие проверит обстоятельства смерти мужчины после того, как на него упало дерево в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управление Следственного комитета России (СК РФ).

Уточняется, что дерево упало на 48-летнего мужчину во время сильного ветра. «С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался», — отметили в ведомстве.

Следователи проводят проверку, в рамках которой установят причины и обстоятельства происшествия.

О том, что в Петербурге в Приморском парке Победы на мужчину упало дерево, сообщалось ранее 31 августа. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мужчина получил перелом шеи и сейчас находится в состоянии клинической смерти. Падающее дерево он не заметил, поскольку стоял к нему спиной.