Следствие проверит обстоятельства смерти мужчины после падения дерева в Петербурге

Следствие проверит обстоятельства смерти мужчины после того, как на него упало дерево в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управление Следственного комитета России (СК РФ).
Уточняется, что дерево упало на 48-летнего мужчину во время сильного ветра. «С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался», — отметили в ведомстве.
Следователи проводят проверку, в рамках которой установят причины и обстоятельства происшествия.
О том, что в Петербурге в Приморском парке Победы на мужчину упало дерево, сообщалось ранее 31 августа. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мужчина получил перелом шеи и сейчас находится в состоянии клинической смерти. Падающее дерево он не заметил, поскольку стоял к нему спиной.