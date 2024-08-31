Стала известна новая работа Мединского

ТАСС: Мединский будет курировать в АП политику в гуманитарной сфере

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский будет курировать управление государственной политики в гуманитарной сфере в администрации президента (АП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Владимир Мединский станет куратором нового управления», — стало известно агентству.

Управление было создано в июне, а 26 августа президент России Владимир Путин утвердил его положение, напоминает ТАСС. Среди тем, которые относятся к его деятельности, были названы, в частности, укрепление духовно-нравственных основ российского общества, сохранение традиционных ценностей, а также проведение государственной политики в области исторического просвещения.

Ранее Владимир Мединский призвал отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории. Это заявление было сделано после возбуждения на Украине уголовного дела против помощника президента, которого обвинили в фальсификации украинской истории.

