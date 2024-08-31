Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:50, 31 августа 2024Россия

Стала известна новая работа Мединского

ТАСС: Мединский будет курировать в АП политику в гуманитарной сфере

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский будет курировать управление государственной политики в гуманитарной сфере в администрации президента (АП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Владимир Мединский станет куратором нового управления», — стало известно агентству.

Управление было создано в июне, а 26 августа президент России Владимир Путин утвердил его положение, напоминает ТАСС. Среди тем, которые относятся к его деятельности, были названы, в частности, укрепление духовно-нравственных основ российского общества, сохранение традиционных ценностей, а также проведение государственной политики в области исторического просвещения.

Ранее Владимир Мединский призвал отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории. Это заявление было сделано после возбуждения на Украине уголовного дела против помощника президента, которого обвинили в фальсификации украинской истории.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      Мать призвавшего убивать россиян экс-футболиста сделала заявление о сыне

      В США призвали Украину не ждать новых поставок американских ракет

      Названо количество пострадавших в результате жесткой посадки Ан-2

      Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве локализовали

      В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить Российскую армию

      На Украине отказались связывать отставку командующего ВСУ со сбитым F-16

      Нашлась хозяйка застрявшего в аэропорту пса Семена

      Над Курской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

      Фото Анджелины Джоли оценили в сети словами «будто не спала несколько дней»

      Стала известна новая работа Мединского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше