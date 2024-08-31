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15:59, 31 августа 2024Россия

Су-34 нанес удар по подразделениям ВСУ в Курской области

Российская авиация ударила авиабомбами по ВСУ в приграничье Курской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Экипаж российского Су-34 нанес удар по скоплению сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Российская авиация ударила авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по частям противника в приграничном районе Курской области. Удар поразил скопление личного состава и техники ВСУ. После подтверждения об успешном выполнении задачи экипаж вернулся на аэродром вылета.

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Ранее сообщалось, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли больше восьми тысяч военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили 76 танков, 36 машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, пять установок зенитных ракетных комплексов.

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      Антонина Черташ
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