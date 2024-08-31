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18:23, 31 августа 2024Силовые структуры

Три преподавателя МГУ и РУДН перевели мошенникам 35 миллионов рублей

Мошенники обманули трех преподавателей московских вузов на 35 млн руб.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Мошенники обманули двух преподавателей МГУ и преподавателя РУДН на 35 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным источника, преподаватели обратились в полицию, где рассказали, что стали жертвами телефонных мошенников. Все оказались обмануты по одной схеме: сначала потерпевшим позвонили якобы из ФСБ и обвинили их в финансировании терроризма, после чего переключили на лже-сотрудников Центробанка и Росфинмониторинга.

Те убедили двух преподавателей продать квартиру и вырученные деньги вместе со сбережениями отдать курьеру или перевести на указанные счета. 54-летняя сотрудница РУДН лишилась 17,1 миллиона рублей, а ее 52-летняя коллега из МГУ — 12,2 миллиона рублей. Еще одного потерпевшего — 86-летнего профессора математики из МГУ — аферисты убедили отдать 5,8 миллиона рублей.

Полицейские ищут посредников.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован курьер аферистов, который похитил у пенсионерки 15 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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