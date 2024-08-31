В Армении признали отсутствие вопросов в отношении российской базы в Гюмри

Премьер Армении Пашинян: в отношении военной базы России в Гюмри вопросов нет

У Армении отсутствуют вопросы относительно функционирования российской военной базы в Гюмри. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«В связи с военной базой, сегодня у нас вопросов нет, и я не могу ничего сказать по этому поводу», — подчеркнул он во время пресс-конференции.

На данный момент на территории Армении располагается 102-я российская военная база. Она дислоцирована в городе Гюмри на северо-западе страны, а также в Ереване, где сосредоточена ее авиационная компонента. Численность российского контингента составляет 3,5 тысячи человек.

Ранее Никол Пашинян рассказал о стремлении Армении развивать отношения с Украиной. Он подчеркнул это в послании Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости страны.