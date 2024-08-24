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21:04, 24 августа 2024Мир

Армения решила развивать отношения с Украиной

Пашинян выразил надежду на развитие отношений с Украиной

Фото: Dmitry Astakhov / Reuters

Ереван решил развивать отношения с Киевом. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в послании президенту Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины, размещенном на сайте правительства страны.

«Надеюсь, что наши совместные усилия будут способствовать продолжительному развитию отношений между Арменией и Украиной и поднятию взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень», — выразил надежду премьер-министр.

Пашинян также отметил, что в основе отношений между Арменией и Украиной лежит многовековая дружба между двумя народами. Он добавил, что активизация контактов на разных уровнях придала этим отношениям дополнительный импульс.

Ранее Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним недавний визит российского лидера в Азербайджан. Армянский лидер договорился с российским лидером о будущей встрече, на которой стороны могли бы обсудить вопросы двухсторонней повестки.

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      Олег Давыдов
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