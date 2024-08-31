Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:53, 31 августа 2024Экономика

В Геленджике ограничили подачу воды

В западной части Геленджика ограничили подачу воды из-за аварии на водоводе

Фото: Dan Smedley / Unsplash

В западной части города-курорта Геленджика ограничили подачу воды из-за аварии на водоводе. Об этом сообщили в ресурсноснабжающей компании «Концессии водоснабжения — Геленджик».

«В данный момент в зоне отключения находится вся западная часть города от с. Кабардинка до ул. Садовой, а также часть мкр. Голубая Бухта, села Марьина Роща и Виноградное», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Отвал всего. Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
Отвал всего.Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
8 октября 2021
Страна души. Как самостоятельно спланировать путешествие по Абхазии и не попасться на уловки местных жителей
Страна души.Как самостоятельно спланировать путешествие по Абхазии и не попасться на уловки местных жителей
4 апреля 2022

Уточняется, что авария произошла в ночь на субботу на Троицком групповом водоводе. При этом место прорыва пока не найдено, время восстановления неизвестно.

Ранее в августе переполненный пляж российского курорта в последние дни лета попал на видео. На кадрах было видно, что на побережье расположились сотни людей. Многим приходилось загорать стоя, поскольку большинство лежачих мест было занято.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о беспрецедентном продвижении России к Красноармейску

      Рубль назвали одной из самых недооцененных валют в мире

      Дания разрешила Украине использовать F-16 при нападении на Курскую область

      Охлаждение отношений России и Сербии объяснили

      Карнавал афро-карибской культуры в Лондоне закончился жертвами

      В российском городе байкер промахнулся мимо трамплина на глазах у сотен зрителей

      В Геленджике ограничили подачу воды

      Умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля»

      Кадыров показал уничтожение западной техники под Курском

      На российской фабрике кормов нашли причину массового отравления собак и кошек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше