В Геленджике ограничили подачу воды

В западной части Геленджика ограничили подачу воды из-за аварии на водоводе

В западной части города-курорта Геленджика ограничили подачу воды из-за аварии на водоводе. Об этом сообщили в ресурсноснабжающей компании «Концессии водоснабжения — Геленджик».

«В данный момент в зоне отключения находится вся западная часть города от с. Кабардинка до ул. Садовой, а также часть мкр. Голубая Бухта, села Марьина Роща и Виноградное», — говорится в публикации.

Уточняется, что авария произошла в ночь на субботу на Троицком групповом водоводе. При этом место прорыва пока не найдено, время восстановления неизвестно.

Ранее в августе переполненный пляж российского курорта в последние дни лета попал на видео. На кадрах было видно, что на побережье расположились сотни людей. Многим приходилось загорать стоя, поскольку большинство лежачих мест было занято.

