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16:02, 31 августа 2024Россия

В России отреагировали на слова Столтенберга о праве атаки ВСУ на Курскую область

Сенатор Климов: заявление Столтенберга о праве атаки ВСУ вышло с опозданием
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Hollie Adams / Reuters

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область вышло с большим опозданием, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на слова представителя Североатлантического альянса.

«Они долго слишком думали. Если бы он это сказал в тот же день или на следующий, было бы понятно, что они все это и делали. А теперь после этой паузы они полагают, что во всем мире дурачки сидят, которым кажется, что Украина якобы сама такого рода операции готовит и реализует — вот чем была пауза вызвана. А, может быть, Столтенберга вообще не посвящали в эту историю, а методичка пришла с опозданием. В любом случае, ничего конкретного это [заявление] не добавляет и не убавляет», — сказал сенатор.

Столтенберг считает наступление ВСУ на Курскую область законным, пишет Welt am Sonntag. Он связал действия Киева с правом на самооборону и отметил, что Украина сама может выбирать способы, как себя защитить. «И согласно международному праву, это право не ограничивается границей [с Россией]», — уточнил генсек.

Издание сообщает, что это первый комментарий военного блока о боях в приграничном российском регионе. Столтенберг также отметил, что Украина не обсуждала с НАТО планы начать боевые действия на Курщине.

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