Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 31 августа 2024Бывший СССР

В России рассказали об обстоятельствах уничтожения F-16

Рогов: истребитель F-16 был сбит ВСУ при попытке отразить российскую атаку
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами сбили американский истребитель F-16 при попытке отразить российскую атаку. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«26 августа, по подконтрольной [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территории наносился массированный ракетный удар, поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету», — указал он.

По мнению Рогова, американские истребители используются на Украине именно для перехвата российских ракет. Ранее о том, что F-16 могли сбить ВСУ, сообщала и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она указала на существующую дискоординацию между подразделениями украинской армии.

Об уничтожении первого американского истребителя F-16, предоставленного ВСУ, стало известно 28 августа. Как уточнялось, самолет находился на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали об обстоятельствах уничтожения F-16

      Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее вербовавшего террористов россиянина

      ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников

      Пашинян оценил вероятность отзыва подписи под трехсторонним заявлением от 2020 года

      Погодные условия усложнили поиски пропавшего на Камчатке вертолета

      Пашинян заявил о готовности к переговорам с Алиевым на границе

      Российские матросы спасли пять людей в Тихом океане

      Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца попала под обстрел ВСУ

      Умер советский олимпийский чемпион по плаванию

      Минздрав уведомил о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше