В России рассказали об обстоятельствах уничтожения F-16

Рогов: истребитель F-16 был сбит ВСУ при попытке отразить российскую атаку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами сбили американский истребитель F-16 при попытке отразить российскую атаку. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«26 августа, по подконтрольной [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территории наносился массированный ракетный удар, поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету», — указал он.

По мнению Рогова, американские истребители используются на Украине именно для перехвата российских ракет. Ранее о том, что F-16 могли сбить ВСУ, сообщала и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она указала на существующую дискоординацию между подразделениями украинской армии.

Об уничтожении первого американского истребителя F-16, предоставленного ВСУ, стало известно 28 августа. Как уточнялось, самолет находился на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.