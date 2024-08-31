В российском городе байкер промахнулся мимо трамплина на глазах у сотен зрителей

«112»: в Великом Новгороде байкер промахнулся мимо трамплина на мото-шоу

В Великом Новгороде байкер промахнулся мимо трамплина и упал на землю на глазах у сотен зрителей мото-шоу. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

Отмечается, что спортсмен по имени Алексей неточно рассчитал точку приземления и не попал на рампу. Мотоциклист жив, ему оказали помощь.

По данным SHOT, пролетевший мимо трамплина байкер — 34-летний чемпион Кубка России по суперкроссу-2012 Алексей Орехов. Telegram-канал отмечает, что после осмотра медиков он отказался от госпитализации. Отделавшись парой ушибов, мотоциклист сел на трибуну рядом с другими зрителями, чтобы посмотреть шоу.

Ранее в американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, 31-летний мотоциклист выжил после того, как потерял управление и врезался в бетонное ограждение на трассе. Мужчину отбросило, он упал с 14-метровой эстакады, получив огромное количество ранений, но остался жив.