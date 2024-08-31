В российском городе для потомков заложили капсулу времени

В Уфе для потомков на 50 лет заложили капсулу времени с медалями и сувенирами

В российском городе для потомков на 50 лет заложили капсулу времени. Об этом сообщает Telegram-канал «Вся Уфа».

В честь 450-летия Уфы в будущее отправили сувениры от местных производителей и медали башкирских спортсменов. Помимо этого, в конструкции будут находиться туристические буклеты, диски с записями легендарных песен и другие изделия.

Известно, что в формировании послания также участвовали местные жители. Так, уфимцы предлагали идеи текста и памятные предметы, которые ассоциируются с обликом города.

Ранее в августе сообщалось, что в Кириллове пройдет гастротур с традиционными блюдами XVIII века. Сотрудники Кирилло-Белозерского музея-заповедника и архангельского музея кухни «Деревенька на Виледи» готовили мероприятия и проводили мастер-классы.

