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15:00, 31 августа 2024Моя страна

В российском городе для потомков заложили капсулу времени

В Уфе для потомков на 50 лет заложили капсулу времени с медалями и сувенирами

Кадр: Telegram-канал « ВСЯ УФА|НОВОСТИ»

В российском городе для потомков на 50 лет заложили капсулу времени. Об этом сообщает Telegram-канал «Вся Уфа».

В честь 450-летия Уфы в будущее отправили сувениры от местных производителей и медали башкирских спортсменов. Помимо этого, в конструкции будут находиться туристические буклеты, диски с записями легендарных песен и другие изделия.

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Известно, что в формировании послания также участвовали местные жители. Так, уфимцы предлагали идеи текста и памятные предметы, которые ассоциируются с обликом города.

Ранее в августе сообщалось, что в Кириллове пройдет гастротур с традиционными блюдами XVIII века. Сотрудники Кирилло-Белозерского музея-заповедника и архангельского музея кухни «Деревенька на Виледи» готовили мероприятия и проводили мастер-классы.

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      Екатерина Ештокина
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