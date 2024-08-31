В США иронично прокомментировали крушение F-16 на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: F-16 могут снова подвергнуться ударам из Patriot

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн прокомментировали крушение самолета F-16, поставленного Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

Макговерн заявил, что F-16 не принесут большой пользы для Украины в конфликте с Россией, поскольку самолеты могут стать мишенью для российских ударов, а также «случайной» целью для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

«Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми», — иронично сказал эксперт.

Об уничтожении первого американского истребителя F-16, предоставленного ВСУ, сообщалось 28 августа. Самолет находился на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.