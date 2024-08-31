Aydnlk: «Северные потоки» были взорваны при участии США, Украины, Польши и ФРГ

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были осуществлены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и ФРГ. Об этом написала газета из Турции Aydınlık.

Авторы статьи отметили, что все серьезные исследовательские институты и издания считают, что подрыв газопроводов не мог произойти без участия могущественных стран.

«Результаты такие же, как и в случае с другими санкциями: Германия и Запад замерзли в зимние холода и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам. Санкции ускоряют распад Запада, в то время как Евразия поднимается», — отмечается в публикации.