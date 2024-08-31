Во Франции инициировали процедуру импичмента в отношении Макрона

«Непокоренная Франция» Меланшона начала процедуру импичмента Макрона

Крайне левая партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Об этом написала глава парламентской фракции партии Матильда Пано на странице в социальной сети X.

«Проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции был направлен сегодня членам парламента для совместного подписания», — указано в публикации.

Решение принято на фоне отказа Макрона назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах этим летом, но не получивших абсолютного большинства в Национальном собрании. Представители «Непокоренной Франции» теперь указывают, что проголосуют против любого другого кандидата на пост главы правительства.

«Новый народный фронт», в который входит «Непокоренная Франция», а также другие левые и левоцентристские силы, располагает 180 местами в 577-местном Национальном собрании. До настоящего времени новое французское правительство так и не было сформировано из-за разногласий между левым блоком и сторонниками президента Макрона, которые получили лишь 166 мандатов.

Ранее депутаты «Непокоренной Франции» уже заявляли о необходимости сместить Эммануэля Макрона с поста президента республики. При этом о поддержке их инициативы другими парламентскими фракциями, в том числе их союзниками по левому блоку, не сообщается.