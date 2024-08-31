Юссон: завершение конфликта на Украине зависит от понимания США своих потерь

У европейских стран мало шансов оказать решающее влияние на завершение украинского конфликта. Реальным поводом для его окончания станет понимание элитами в США масштабов понесенных ими потерь, заявил преподаватель парижского Университета Сержи и основатель ассоциации Institut Brennus, историк Эдуар Юссон в беседе с ТАСС.

«Конфликт на Украине закончится, когда часть американских правящих элит поймет, что от продолжения войны они больше теряют, чем выигрывают», — сказал он.

Юссон также отметил, что США всегда стараются навязать свои правила игры и не соблюдают подписанные ими договоры. По этим причинам с Вашингтоном трудно договориться.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что одним из условий для завершения конфликта на Украине является прекращение поставок оружия Киеву со стороны стран Запада. Он подчеркнул, что решение по урегулированию украинского кризиса должно учитывать реалии на земле.