ВС России уничтожили артиллерией опорный пункт ВСУ в Курской области

Российская армия уничтожила опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области

Вооруженные силы (ВС) России артиллерийским огнем уничтожили замаскированный в лесополосе опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом ТАСС сообщило Министерство обороны РФ.

«В приграничном районе Курской области был обнаружен оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была поражена артиллерийским ударом», — цитирует агентство сотрудника МО.

Уничтожение цели велось войсками группы «Север» с помощью видеофиксации в режиме реального времени, уточнили в ведомстве.

Ранее российское оборонное ведомство отчиталось о том, что за время боев на курском направлении ВСУ потеряли больше восьми тысяч человек личного состава, 76 танков, 36 машин пехоты, 67 БТР, 521 БМП, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудий, 16 установок РСЗО, пять установок ЗРК.