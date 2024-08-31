Взрывы произошли возле крупного стадиона в Лондоне

Daily Mail: возле стадиона О2 в Лондоне произошли взрывы

Возле стадиона O2 в Лондоне произошли взрывы, пишет Daily Mail.

На кадрах, которые показал телеканал, видно, что клубы дыма поднимаются в воздух. Пожарная бригада выехала на место возгорания.

Стадион O2 является третьей по вместимости крытой площадкой в Британии.

Ранее в столице Великобритании в последний день фестиваля афро-карибской культуры пять человек получили ножевые ранения. Также на карнавале было зафиксировано нападение с использованием кислоты. Безопасность мероприятия обеспечивали семь тысяч полицейских.