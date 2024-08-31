Задержанный в Адыгее вербовщик террористов хотел сбежать в Турцию

ФСБ: задержанный в Адыгее вербовщик террористов планировал сбежать в Турцию

Задержанный в Адыгее вербовщик будущих террористов признал, что планировал сбежать в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео от ФСБ России.

Во время допроса мужчина сказал, что хотел выехать в Турцию, где его должен был встретить брат, с которым он общался в социальных сетях. У злоумышленника изъяли средства связи, где была обнаружена видеозапись его клятвы на верность запрещенной террористической организации, а также переписка с ее членами.

31 августа сотрудники ФСБ задержали вербовавшего будущих террористов россиянина в городе Майкопе, Республика Адыгея. Задержанный является последователем идеологии запрещенной на территории России международной террористической организации. Он осуществлял поиск рекрутов и склонял их к терактам и атакам на сотрудников правоохранительных органов. Вербовщик также предлагал потенциальным сторонникам выезд в лагеря террористической организации на территорию одной из стран Центральной Азии.