1 сентября в России и во многих других странах отмечают День знаний. Также на эту дату приходятся День озера Байкал, День народов Среднего Урала и День нефтяника. Верующие 1 сентября почитают икону Богородицы «Прибавление ума». Подробнее о торжествах и приметах 1 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День знаний

1 сентября учебные заведения возобновляют работу после школьных каникул. Праздничным этот день стал в 1984 году, после указа президиума Верховного совета СССР. В 2024 году День знаний выпадает на воскресенье, это значит, что праздничные линейки пройдут 2 сентября.

В 2023 году в Государственную Думу внесли законопроект о выходном для родителей школьников в День знаний. Автором инициативы стал первый замруководителя фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Правда, в 2024 году его идею отклонили.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

День работников нефтяной и газовой промышленности

День нефтяника принято отмечать в первое воскресенье осени. Праздник установили в СССР, в 1965 году, хотя добыча нефти началась еще в Российской империи.

Сегодня поздравления принимают все причастные к газовой и нефтяной отрасли. Особенно широко День нефтяника отмечают в регионах, где широко развита добывающая промышленность.

День озера Байкал в Иркутской области

Озеро Байкал — самое глубокое в мире, а его площадь составляет почти 32 тысячи квадратных километров. Кроме того, это самый большой природный резервуар пресной воды на планете. День озера Байкал призван привлечь внимание к проблемам водоема — загрязнению, незаконным стройкам, несанкционированной ловле рыб и так далее. При этом в разных уголках России он проходит в разные дни.

В первое воскресенье августа День Байкала отмечают в Бурятии. В Иркутской области праздник проходит в первое воскресенье осени, а в Забайкалье торжество отмечают во второе воскресенье сентября.

Фото: Михаил Марковский / Фотобанк Лори

Какие еще праздники отмечают в России и в мире 1 сентября

День рождения осени;

День любителей сериалов;

День народов Среднего Урала;

День государственности Кабардино-Балкарской Республики;

День программиста 1С.

Какой церковный праздник сегодня

День почитания иконы Богородицы «Прибавление ума»

Согласно преданию, в ближайшее время после Никоновских реформ один благочестивый человек начитался церковных книг — и тех, что почитались до Никона, и тех, что были приняты после. Он долго не мог понять, какому писанию правильнее следовать, и в итоге сошел с ума. В минуты, когда возвращалось сознание, человек молился Богородице, чтобы она вернула ему разум, и однажды Дева Мария явилась к несчастному и велела написать свой образ. Человек изобразил Богородицу так, как смог запомнить ее в видении, и, закончив работу, получил исцеление.

Сегодня перед образом, как правило, молятся о помощи в учении, духовном просвещении и помощи в воспитании детей.

Фото: Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

Какие еще церковные праздники отмечают 1 сентября

День памяти мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников;

День памяти святителя Питирима, епископа Великопермского;

День памяти мучеников Тимофея, Агапия и Феклы;

День памяти исповедника Николая Лебедева.

Приметы на 1 сентября

На Руси 1 сентября называли Феклой-свекольницей, потому что к этому дню обычно поспевала свекла. Чтобы следующий год был удачным, хорошей приметой считалось съесть хотя бы одно блюдо с этим овощем.

Также хорошая примета — строить в этот день планы на будущее, предварительно попросив помощи у высших сил.

А вот бездельничать 1 сентября нельзя — иначе будут преследовать неудачи.

Кто родился 1 сентября

Актер, Народный артист России Сергей Гармаш широкому зрителю известен по ролям в фильмах «Ворошиловский стрелок», «12», «Стиляги», «Чебурашка» и других картинах. В общей сложности Гармаш снялся в 130 фильмах и сериалах, а также участвовал в озвучивании анимационных проектов «Рататуй», «Звездные собаки. Белка и Стрелка», «Иван Царевич и серый волк» и других.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Зендея (28 лет)

Американская актриса Зендея прославилась еще в детстве благодаря съемкам в проектах Disney. Однако по-настоящему большой успех пришел к ней после ролей в фильме «Человек-паук: возвращение домой» и сериале «Эйфория». В числе других крупных проектов с участием актрисы — «Величайший шоумен», «Дюна», «Претенденты».

Кто еще родился 1 сентября