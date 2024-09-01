Названа возможная причина пожара с четырьмя жертвами в Подмосковье

Причиной смертельного пожара в Юрцово могла стать батарея электросамоката

Взорвавшаяся батарея элетрического самоката могла вызвать пожар в жилом доме в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Пожар произошел в доме в деревне Юрцово, расположенной в Егорьевском районе Московской области. Возгорание началось на четвертом этаже, пожар локализовали на площади 40 квадратных метров. В результате происшествия четыре человека — трое детей и их мать — не выжили.

По информации источника «112», пожар мог спровоцировать взорвавшийся аккумулятор электроскутера. На месте происшествия работают специалисты, прокуратура взяла ход расследования уголовного дела под контроль.

Четверо детей и их отец, также пострадавшие при пожаре находятся в больнице. Известно, что один ребенок находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. У всех госпитализированных зафиксировали отравление продуктами горения и ожоги.

Ранее следователи города Егорьевска возбудили уголовное дело по факту происшествия в Юрцово. Они совместно с криминалистами осмотрели место возгорания.