Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:17, 1 сентября 2024Россия

Названа возможная причина пожара с четырьмя жертвами в Подмосковье

Причиной смертельного пожара в Юрцово могла стать батарея электросамоката

Кадр: ГСУ СК по Московской области

Взорвавшаяся батарея элетрического самоката могла вызвать пожар в жилом доме в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Пожар произошел в доме в деревне Юрцово, расположенной в Егорьевском районе Московской области. Возгорание началось на четвертом этаже, пожар локализовали на площади 40 квадратных метров. В результате происшествия четыре человека — трое детей и их мать — не выжили.

По информации источника «112», пожар мог спровоцировать взорвавшийся аккумулятор электроскутера. На месте происшествия работают специалисты, прокуратура взяла ход расследования уголовного дела под контроль.

Четверо детей и их отец, также пострадавшие при пожаре находятся в больнице. Известно, что один ребенок находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. У всех госпитализированных зафиксировали отравление продуктами горения и ожоги.

Ранее следователи города Егорьевска возбудили уголовное дело по факту происшествия в Юрцово. Они совместно с криминалистами осмотрели место возгорания.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль рассказал об ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область. Он не будет разовым событием

      Полковник высказался о значении боев за Угледар

      Умер народный артист России Алексей Кудинович

      В Иране назвали причину падения вертолета бывшего президента

      Стало известно о состоянии экстренно госпитализированного отца Киркорова

      Россиянин побывал в Пакистане и раскрыл способ защитить местных женщин от домогательств

      Самая богатая республика СССР стала самой бедной страной Европы

      Названа возможная причина пожара с четырьмя жертвами в Подмосковье

      «Динамо» упустило победу в матче РПЛ

      На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше