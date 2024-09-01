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07:52, 1 сентября 2024Силовые структуры

Мать погибших при пожаре в Подмосковье троих детей скончалась в больнице

СК РФ: число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до четырех человек

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области

Мать детей, погибших при пожаре в подмосковной деревне Юрцово, скончалась в больнице, таким образом, число жертв происшествия выросло до четырех человек. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК) по Московской области.

«После ликвидации пожара восемь несовершеннолетних и их родители госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Несмотря на все усилия врачей, мать и трое детей скончались от полученных ожогов», — уточнили в ведомстве.

Следователи города Егорьевска возбудили уголовное дело по факту происшествия, совместно с криминалистами они осмотрели место возгорания, были назначены необходимые экспертизы.

Ранее в МЧС сообщили, что при пожаре в деревне Юрцово в Подмосковье погибли три ребенка. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже.

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      Марина Совина
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