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17:07, 1 сентября 2024Спорт

«Динамо» упустило победу в матче РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2 в матче РПЛ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:2. На 20-й минуте счет открыл нападающий хозяев Саид Сахархизан. На 56-й минуте он сделал дубль. На 64-й минуте «Динамо» сравняло счет благодаря автоголу оренбургского защитника Матиаса Переса.

На 72-й минут форвард Эль-Мехди Маухуб вывел москвичей вперед, реализовав пенальти. На пятой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял Перес, и «Динамо» упустило победу.

Таким образом, после семи матчей «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Оренбург» занимает 12-е место, имея в активе шесть очков. Промежуточным лидером является петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.

В следующем туре «Динамо» примет грозненский «Ахмат» 15 сентября. «Оренбург» днем ранее также дома встретится с московским «Локомотивом».

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      Анастасия Борисова
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