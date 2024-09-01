«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:0 в матче РПЛ

«Краснодар» одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На пятой минуте счет открыл полузащитник гостей Жоао Виктор Сантос. На третьей добавленной к первому тайму минуте хавбек Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Джон Кордоба.

Таким образом, после семи матчей «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Краснодар» занимает второе место, имея в активе такое же количество очков, но опережая соперника по дополнительным показателям. Лидером является петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Оренбургом» 15 сентября. «Краснодар» днем позднее дома встретится с «Ростовом».